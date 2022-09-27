Сегодня из порта «Южный» вышло самое крупное судно с продовольствием

Самый большой кейпсайз (так называют особо крупные балкеры) со 115 тыс. тонн продовольствия вышел 27 сентября из порта «Южный». «Зерновая инициатива» продолжает работать.

Об этом сообщили в Одесского городском совете.

Всего 27 сентября из портов Большой Одессы девять балкеров вывезли 345 тысяч тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Среди них самый большой кейпсайз MARAN EXCELLENCE, взявший на борт 115 тыс. тонн зерновых и также NORD WIND с 27,3 тыс. тонн украинской пшеницы для Туниса.

Всего с 1 августа из украинских портов вышло 231 судно с 5,29 млн. тонн агропродукции для стран Азии, Европы и Африки.

Кейпсайз – это категория особо больших балкеров с грузоподъемностью более 150 тыс. тонн.

Зерновая иннициатива — инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов между Украиной, Турцией, ООН и россией. Она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле.

Необходимость переговоров и подписания иннициативы возникла из-за угрозы голода для десятков миллионов людей в Африке и Азии из-за того, что российские агрессоры блокировали работу портов Большой Одессы: Черноморского, Южненского и Одесского.