Новости Одессы и Одесской области

Сегодня из порта «Южный» вышло самое крупное судно с продовольствием

Сегодня из порта «Южный» вышло самое крупное судно с продовольствием

Самый большой кейпсайз (так называют особо крупные балкеры) со 115 тыс. тонн продовольствия вышел 27 сентября из порта «Южный». «Зерновая инициатива» продолжает работать.

Об этом сообщили в Одесского городском совете.

Всего 27 сентября из портов Большой Одессы девять балкеров вывезли 345 тысяч тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Среди них самый большой кейпсайз MARAN EXCELLENCE, взявший на борт 115 тыс. тонн зерновых и также NORD WIND с 27,3 тыс. тонн украинской пшеницы для Туниса.

Всего с 1 августа из украинских портов вышло 231 судно с 5,29 млн. тонн агропродукции для стран Азии, Европы и Африки.

Кейпсайз – это категория особо больших балкеров с грузоподъемностью более 150 тыс. тонн.

Зерновая иннициатива — инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов между Украиной, Турцией, ООН и россией. Она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле.

Необходимость переговоров и подписания иннициативы возникла из-за угрозы голода для десятков миллионов людей в Африке и Азии из-за того, что российские агрессоры блокировали работу портов Большой Одессы: Черноморского, Южненского и Одесского.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить