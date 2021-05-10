Сегодня именины у Петров

Сегодня, 10 мая, по православному календарю день ангела у Петра.

Имя Пётр в переводе с древнегреческого языка означает «скала, камень». В западной традиции известны его другие формы: Пьер, Питер, Педро, Перг, Пекка.

Считается, что мужчины с таким именем борются за лидерство в работе, поэтому очень тщательно относится к своей профессиональной подготовке. У Петра есть склонность к анализу и систематизации, поэтому он может стать следователем, математиком, инженером.

Это имя носили многие церковные деятели, святые и монархи.