Сегодня именины у Алексеев

Сегодня, 4 мая, по православному календарю день ангела у Алексея.

Имя Алексей образовалось от древнегреческих слов, которые переводятся как «защищать», «отражать», «предотвращать».

Считается, что Алексеи проявляют старательность в любом деле и с удовольствием делают даже кропотливую работу. Они склонны к живописи, литературе, актерскому мастерству и наукам. Вместе с тем мужчины с таким именем могут добиваться успехов в бизнесе и производстве.

Если в вашем окружении есть Алексеи, не забудьте их поздравить.