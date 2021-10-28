Сегодня именины Дениса по церковному календарю

Происхождение имени Денис

У имени Денис древнегреческие корни, в переводе оно означает «принадлежащий, посвящённый Дионису». В античной мифологии Дионис — это бог виноградарства, виноделия, плодородия и вдохновения.

Какой характер у Дениса?

Считается, что Денис — усидчивый, принципиальный и аккуратный человек. Легко преодолевает всевозможные сложности в жизни и любит кропотливую работу. Часто ему улыбается удача. Может выиграть крупную сумму в лотерею. Среди Денисов встречаются заядлые коллекционеры.

Первый брак у Дениса может сложиться неудачно. Жена часто вступает в конфликт с его родителями. По этой причине молодой семье лучше жить отдельно. При выборе спутницы жизни может в первую очередь руководствоваться корыстными мотивами.

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