Где в Одессе зарядить телефон и найти интернет: появилась карта мест

Третьи сутки Одесса, по сути, без света. Люди остаются не только без освещения, но и без связи, и доступа к информации. Чтобы исправить ситуацию, была создана карта, где можно зарядить гаджет и воспользоваться доступом в интернет.

С помощью этого онлайн-сервиса можно проверить, какие заведения работают благодаря автономному питанию и готовы делиться электроэнергией и доступом в сеть

На карту нанесены кафе, магазины, коворкинги, кафе, парикмахерские, аптеки, заправки, почтовые отделения, медицинские центры. Их график работает вне зависимости от отключений. Карта постоянно обновляется.

Предлагаем вашему вниманию Список мест, где можно зарядить телефоны и карта заведений, которые работают во время отключения света:

https://misto.lun.ua/help?ls=svitlo#10.77/46.427/30.7159/-16.5

А вот что пишут одесситы в социальных сетях.

Фото из «Сильпо»:

— Телефоны и другие гаджеты можно зарядить в Розетке на Среднефонтанской,там поставили лавочки и удлинители со многими розетками;

— А я подзаряжалась в Панораме: подошла к продавцу точка-» островок» В Чехле — он всем бесплатно заряжал, у него целая коллекция телефонов на зарядке стояла;

— Ещё можно зарядится в ЦУМе, в Копейке. Там правда 2 розетки, но пойдёт

— Хожу в ресторан Локация уже третий день. Правда народа много, и из-за этого вай фай с перебоями, но работают до 10.