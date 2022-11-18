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Отключать свет в Одессе будут по постоянным графикам — областные власти

Отключать свет в Одессе будут по постоянным графикам — областные власти

Энергетики провели необходимые настройки сети и теперь есть возможность отключать свет по понятным и постоянным графикам.

Об этом во время традиционного видеообращения сообщил глава Одесской областной администрации Максим Марченко.

Он сообщил, что за сегодня энергетики выполнили необходимые мероприятия для того, чтобы у жителей нашей области хотя бы на короткое время появился свет в местах, где его не было долгое время.

ДТЭК подготовил планы ограничения подачи электроэнергии потребителям по группам, которые будут понятны и должным образом донесены людям.

«Прошу жителей области, которых на протяжении трех суток и больше отсутствует свет, оповестить об этом контактный центр ДТЭК «Одесские электросети». Это можно сделать по телефону или используя официальные чат-боты в социальных сетях – сказал Максим Марченко.

Напомним, что Одесса и область уже трое суток без электроэнергии. 15 ноября рашисты ракетными ударами сильно повредили объекты энергетической инфраструктуры. Из-за отсутствия электричества в области также возникают проблемы с водоснабжением и связью.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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