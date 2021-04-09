Сегодня День рождения у Жан-Поля Бельмондо

Известность Бельмондо принесла роль аморального поклонника Хамфри Богарта в фильме «На последнем дыхании». В первых своих картинах он создал образ молодого бунтаря с неотразимой улыбкой и стал одним из любимых актёров европейской молодёжи.

Родился актёр в 1933 года в Нёйи-сюр-Сен (департамент Сены, Франция) в семье парижского скульптора Поля Бельмондо. Еще в школе он задавался вопросом: быть ли ему спортсменом или артистом. В итоге Бельмондо поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Закончив её, начал играть на сцене.

Первую роль в кино он получил в 1957 году в фильме «Мольер», но эпизоды с его участием были вырезаны перед самым выходом картины. Позже он снялся в «Будь красива и помалкивай» с Анри Видалем в главной роли и также дебютировавшим Аленом Делоном. Всемирная популярность пришла к актёру после роли беспечного негодяя Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании».

Бельмондо дважды номинировался на премию BAFTA, удостоен премии «Сезар», «Золотой пальмовой ветви», а также получил «Золотого лева» за вклад в мировой кинематограф.

Фото: lostfilm.info