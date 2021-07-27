Сегодня День рождения у Винни Харлоу

Сегодня, 27 июля, День рождения празднует канадская модель и активистка движения за права людей с витилиго Винни Харлоу. Ей исполняется 27 лет.

Харлоу родилась в 1994 году в канадском Торонто. В детстве у нее диагностировали витилиго, хроническую депигментацию отдельных участков кожи. Из-за этого над ней издевались другие дети, оскорбляя её «коровой», «зеброй» и другими пренебрежительными словами. Винни даже подумывала о самоубийстве.

Однако эта болезнь принесла Харлоу известность. В 2014 году она попала в телешоу Топ-модель по-американски Тайре Бэнкс, после чего занялась карьерой модели. Она стала официальной представительницей бренда Desigual, а также позировала для модных журналов i-D, Dazed, Complex, Glamour, Cosmopolitan, Elle, сайта SHOWstudio.com, снималась в рекламе Spritе, клипах Эминема и Бейонсе.

Фото: life.informator.press