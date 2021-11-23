Сегодня День рождения у Венсана Касселя

Сегодня, 23 ноября, юбилей у французского актера и продюсера Венсана Касселя . Ему исполняется 55 лет.

Кассель родился в Париже, в семье журналистки Сабин Литикье и актёра Жан-Пьера Касселя. У него есть брат Матиас — рэпер, который выступает под псевдонимом Rockin’ Squat, а также сестра-актриса Сесиль Кассель.

Лучшие фильмы с Венсаном Касселем

Свою карьеру Кассель начал в Нью-Йорке, затем вернулся во Францию и несколько лет работал в театре Жана-Луи Барро. Актёр прославился в кино образами негодяев. Даже в немногих небандитских героях Касселя всегда есть какая-нибудь отрицательная черта. Одни из самых удачных лет с его участием — «Двенадцать друзей Оушена», «Блуббери», «Черный лебедь», «Мой король», «Транс», «Читай по губам», «Ненависть» и «Дикарь».

Венсан Кассель: личная жизнь

В 1999 году Венсан женился на актрисе Монике Белуччи. У супругов родились две дочери — Дева и Леони. В 2013 году их брак распался.

В 2018 году он расписался с моделью Тиной Кунаки. У пары в 2019 году появилась дочь Амазони.

Напомним, в октябре День рождения праздновала Ким Кардашьян.

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