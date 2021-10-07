Сегодня День рождения у Тони Брэкстон

Сегодня, 7 октября, День рождения отмечает американская певица и актриса Тони Брэкстон. Ей исполняется 54 года.

Тони родилась в городе Сиверн (штат Мэриленд, США). Свой первый сольный альбом Toni Braxton выпустила в 1993 году. Он стал успешным и получил несколько престижных наград, включая три премии Грэмми и две награды за «Лучшее женское вокальное исполнение в стиле ритм-н-блюз» в 1994 и 1995 году. Всего певица записала девять альбомов.

Кроме того, Брэкстон сыграла две главные роли в диснеевских шоу в Бродвейском театре — «Красавица и Чудовище» и «Аида». Также она исполнила небольшую роль в комедии «На том свете», участвовала в телевизионном танцевальном конкурсе Dancing with the Stars и снимала реалити-шоу о своей семье.

Известные хиты Тони Брэкстон

Певица известна такими песнями, как «Un-Break My Heart», «Breathe Again», «Spanish Guitar», «He Wasn’t Man Enough». Тони Брэкстон считается одной из самых успешных исполнительниц 1990-х.

Фото: health.com