Сегодня День рождения у Стивена Кинга

Стивен Кинг — остается одним из самых популярных авторов ужасов, мистических и фантастических произведений. По его произведениям снято множество фильмов, сериалов, а также нарисованы комиксы.

Кинг родился в Портленде (штат Мэн, США) и вырос в бедной семье без отца. Он с детства увлекался книгами, комиксами и фильмами-ужастиками. С семи лет он начал писать небольшие рассказы о кролике и его друзьях и даже зарабатывал на этом. За несколько своих произведений он получил по 25 центов.

Более серьезные деньги на своем творчестве он стал зарабатывать в 70-хх годах, это позволило ему бросить работу школьного учителя.

Интересные факты о Стивене Кинге

Писатель часто издавал свои книги под псевдонимами, так как в то время издательствам запрещалось публиковать более одной книги одного автора в год.

Кинг ежедневно пишет по 2000 слов.

Осенью 1974 года писатель переехал в штат Колорадо, город Боулдер, и написал свой роман «Сияние». Потом Кинг решил изъять эту книгу из продажи, так как начались реальные случаи стрельбы в школе, а у одного из преступников нашли экземпляр вышеупомянутого произведения.

В детстве Стивен стал свидетелем смерти своего сверстника, попавшего под товарный поезд. Есть предположение, что это событие, возможно, подсознательно вдохновило писателя.

Авторы комиксов часто использовали обращение: «Дорогой читатель», впоследствии Кинг в своих произведениях пользовался приветствием «Постоянный читатель», так как в детстве очень любил читать комиксы.

Свой родной штат Мен писатель считал самым таинственным в Америке, и почти все действия в его произведениях происходят здесь.

Когда Стивену было два года, его отец вышел за сигаретами и не вернулся. Позже оказалось, что он ушел к другой женщине, с которой жил совсем неподалеку от своей первой семьи. Однако мать объясняла это исчезновение похищением инопланетян.

Писатель едва не стал инвалидом после того, как его сбил микроавтобус.

Кинг страдал наркотической и алкогольной зависимостью.

Фото: ZUMA Press