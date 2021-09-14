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Сегодня День рождения у Сэма Нилла

Сегодня День рождения у Сэма Нилла

Сегодня, 14 сентября, английскому актеру с новозеландскими корнями Сэму Нилу исполняется 74 года.

Настоящее имя актера — Найджел Джон Дермот Нилл. Он родился в городе Ома в Северной Ирландии. Его отец, Дермот Нил, был новозеландцем, армейским офицером, а мать — англичанкой Присциллой.

В 1954 году семья вернулась в Новою Зеландию. После окончания колледжа Христа в Крайстчерче Нилл поступил в Кентерберийский университет, где изучал английскую литературу, там же он впервые выступил как актёр.

Первую главную роль Сэм получил в новозеландском фильме «Спящие собаки» в 1977 году. Далее он снялся в австралийском фильме «Моя блестящая карьера», который стал классикой местного кинематографа.

В начале 1980-х к Ниллу пришла популярность в Великобритании благодаря съемкам в нескольких драмах, вроде «Айвенго», и главной роли в сериале «Рэйли: король шпионов», за которую он получил первую номинацию на «Золотой глобус».

Также удачными доя него оказались картины «Мёртвый штиль», «Охота за „Красным октябрём“», «Пианино», «Сирены», «Парк юрского периода», «Сквозь горизонт», «Тарелка» и «Парк юрского периода 3». Для съемок заключительных сцен фильма «Сквозь горизонт» Сэму приходилось вставать в три часа ночи, так как наложение грима занимало 7-8 часов.

Фото: delicious.com.au

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Редакция ПРОФИЛЬ

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