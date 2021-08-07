Сегодня День рождения у Шарлиз Терон

Сегодня, 7 августа, День рождения отмечает американская актриса Шарлиз Терон. Ей исполняется 46 лет.

Шарлиз родилась в Бенони (провинция Трансвааль, Южная Африка). Свою карьеру начала с работы моделью в 16 лет. Параллельно Терон увлеклась танцами, однако полученная травма колена поставила точку в этом деле.

В Лос-Анджелесе она познакомилась с импресарио Джоном Кроссби, который предложил ей попробоваться себя в актёрстве. Девушка поступила в актёрскую школу. Первой её работой в кино стала эпизодическая роль в фильме «Дети кукурузы 3: Городская жатва».

С конца 1990-х годов Шарлиз получила известность благодаря ролям в фильмах «Два дня в долине», «Могучий Джо Янг», «Адвокат дьявола» и «Правила виноделов».

В 2000 году она исполнила роль серийной убийцы Эйлин Уорнос в фильме «Монстр», за что получила «Оскар», «Золотой глобус», премию Американской Гильдии киноактёров, а также номинировалась на «BAFTA» в категории «Лучшая актриса главной роли». Позже её не раз номинировали на «Оскар», «BAFTA», «Золотой глобус» и премию Американской Гильдии киноактёров за роли в фильмах «Северная страна» и «Скандал».

Другие известные фильмы с участием Шарлиз Терон: «Эон Флак», «Хэнкок», «Белоснежка и охотник», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Белоснежка и охотник 2», «Взрывная блондинка», «Форсаж 8» и «Бессмертная гвардия».

Фото: okino.ua