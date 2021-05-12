Сегодня День Рождения у Рами Малека

Сегодня, 12 мая, американский актер Рами Малек празднует своё 40-летие. Больше всего он известен по роли легендарного Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии».

Рами родился в 1981 году в Лос-Анджелесе в семье эмигрантов из Египта. Его кинокарьера началась со съемок в телесериалах в 2004 году. Уже через год он стал популярным благодаря роли подростка-гея в комедийном сериале «Война в доме».

В 2006 году Рами сыграл фараона в комедии «Ночь в музее», а также в продолжении «Ночь в музее 2» (2009) и «Ночь в музее: Секрет гробницы» (2014).

Весной 2007 года Рами появился на сцене Elephant Theatre в роли Джейми в театральном представлении «Vitality Productions» по пьесе Кита Бунина «Credeaux Canvas» в Лос-Анджелесе.

Далее последовали роли в популярной франшизе «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» и в фильме «Need for Speed: Жажда скорости».

В 2015 году Малек снялся в главной роли в первом сезоне сериала «Мистер Робот». За эту работу его отметили премией «Эмми», а также двумя номинациями на премию Гильдии киноактёров США и «Золотой глобус».

В 2016 году актёр сыграл солиста группы «Queen» — Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», за что получил «Золотой глобус», «Премию Гильдии киноактёров США», «BAFTA» и «Оскар».

Последней его работой стала роль Бакстера в триллере «Дьявол в деталях», который вышел в январе этого года.

Фото: film.ru