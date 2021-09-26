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Сегодня День рождения у Петра Порошенко

Сегодня День рождения у Петра Порошенко

Сегодня, 26 сентября, День рождения отмечает пятый президент Украины Пётр Порошенко. Ему исполняется 56 лет.

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Порошенко родился в Болграде Одесской области, но потом переехал с семьёй в молдавский город Бендеры. В 1989 году окончил факультет международных отношений и международного права КНУ им. Шевченко, после чего учился в аспирантуре, работал ассистентом кафедры международных экономических отношений и параллельно занимался бизнесом.

В конце 80-хх он организовал компанию по разработке и настройке компьютерных программ и торговал на бирже. Также Порошенко занимался поставками в Украину какао-бобов. Потом он приобрел несколько кондитерских предприятий и объединил их в группу «Рошен». Этот бизнес принес ему большие прибыли и прозвище «шоколадный король».

Сейчас бизнес-империя Порошенко также включает в себя несколько автомобильных и автобусных заводов, верфь «Кузница на Рыбальском» и ряд других предприятий.

Политическая карьера Петра началась в 1998 году, когда его избрали народным депутатом. Позже он основал «Партию солидарности Украины», а потом стал одним из соучредителей партии «Трудовая солидарность Украины», которую впоследствии переименовали в «Партию регионов». С 2009 по 2010 год занимал пост министра иностранных дел, в 2012 году — министра торговли, с 2017 по 2014 год был членом Совета Национального банка Украины.

В 2014 году Порошенко избрали президентом Украины. В 2019 году его сместил продюсер и шоумен Владимир Зеленский.

Фото: reform.energy

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Редакция ПРОФИЛЬ

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