Сегодня День рождения у Нинетто Даволи

Нинетто Даволи родился в итальянской коммуне Сан-Пьетро-а-Майда, что в регионе Калабрия. Дебютировал в кино с небольшой ролью в картине Пьера Паоло Пазолини «Евангелии от Матфея», вышедшей на экраны в 1964 году.

Любимый актер Пазолини

В 1965 году Пазолини пригласил молодого актёра уже на главную роль в фильме «Птицы большие и малые». С этого момента Нинетто становится любимым актёром режиссера. Он снимается в следующих его картинах — «Царь Эдип», «Теорема», «Свинарник», «Декамерон», «Кентерберийские рассказы», «Цветок тысячи и одной ночи».

Параллельно Даволи появляется в драме Бернардо Бертолуччи «Партнёр», фильмах Серджо Читти и других. К середине 1970-х он уже был очень популярным актёром.

Успех Нинетто Даволи в СССР

Советские зрители открыли для себя Нинетто Даволи в 1974 году после выхода эксцентрической комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России», где актёр сыграл глуповатого темпераментного кладоискателя-итальянца Джузеппе. Лента заняла в прокате третье место в СССР — её посмотрели 49 миллионов человек.

Фото: netflix.com