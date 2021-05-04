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Сегодня День рождения у Насти Каменских

Сегодня День рождения у Насти Каменских

Сегодня, 4 мая, День рождения празднует украинская певица и ведущая Настя Каменских. Ей исполняется 34 года.

Настя родилась в Киеве в 1987 году. В пять лет уехала во Францию ​​по программе обмена, где пробыла два месяца. В шесть лет по такой же программе поехала в Италию, там она учила язык в местной школе. Потом вернулась в Киев и занималась в музыкальной школе по классу фортепиано.

Карьера певицы началась в 2004 году, когда она выступила на фестивале «Черноморские игры». Спустя год на сцене в Лондоне получила награду UBN Awards в номинации «Открытие года».

В 2006 году вместе с Алексеем Потапенко основала дуэт «Потап и Настя», а в 2017 году Каменских создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. Каменских дважды признавалась певицей года по версии М1 Music Awards.

В сентябре 2018 Каменских представила свой первый англо-испаноязычный трек «Peligroso».

Настя также активно участвовала в таких телепроектах, как «Танцы со звездами», «Звезда + Звезда», «Guten Morgen», «Рассмеши смешного. Дети», «X-Factor» и «Голос країни».

Фото: championat.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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