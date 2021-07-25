Сегодня День рождения у Мэтта Леблана

Сегодня, 25 июля, День рождения отмечает американский актёр Мэтт Леблан. Ему исполняется 54 года.

Карьера Мэтта началась с рекламных роликов, за съёмки в которых ему неплохо платили. Актёр рассказывал, что после такой работы мог позволить себе купить дом, машину, мотоцикл и полный шкаф одежды.

В 1988 году он получил свою первую роль в телевизионной драме «ТВ 101». Чуть позже Леблан участвовал в клипах Боба Сигера, Джона Бон Джови и Аланис Мориссетт.

В 1994 году Мэтт наконец получил роль Джоуи Триббиани в телесериале «Друзья», благодаря чему стал знаменитым на весь мир. Потом он играл в таких картинах, как «Эд», «Затерянные в космосе», «Ангелы Чарли», «Все мужчины королевы».

В 2011 году Леблан снялся в новом сериале «Эпизоды», в котором играет вымышленную версию самого себя.

В 2016 году актёр вёл автомобильное шоу Top Gear вместе с радиоведущим популярного утреннего шоу на BBC 2 Radio Крисом Эвансом.

В 2016-2020 годах играл главную роль в ситкоме CBS «Все схвачено».

Фото: today.com