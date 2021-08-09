Новости Одессы и Одесской области

Сегодня День рождения у Мелани Гриффит

Сегодня День рождения у Мелани Гриффит

Сегодня, 9 августа, День рождения празднует американская актриса Мелани Гриффит. Ей исполняется 64 года.

Карьера Мелани Гриффит началась еще в младенчестве. В девять месяцев она снималась в рекламном ролике. Первая её серьёзная роль была в фильме Артура Пенна «Ночные ходы». Однако после этого последовал почти десятилетний перерыв в работе из-за проблем с наркотиками.

В кино она вернулась с ролью в фильме «Двойник тела», после него последовали «Дикая штучка» и «Деловая девушка». За съемки в последней ленте она получила «Золотой глобус» как лучшая комедийная актриса и номинацию на «Оскар».

Гриффит также снималась в телевизионных проектах. В 1999 году компания кабельного телевидения HBO пригласила её на роль в телефильме «Проект 281».

В 2003 году актриса решила попробовать себя в новом качестве. Она дебютировала в мюзикле «Чикаго» в роли Рокси.

Фото: tabloid.informator.press

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить