Сегодня День рождения у Мелани Гриффит

Сегодня, 9 августа, День рождения празднует американская актриса Мелани Гриффит. Ей исполняется 64 года.

Карьера Мелани Гриффит началась еще в младенчестве. В девять месяцев она снималась в рекламном ролике. Первая её серьёзная роль была в фильме Артура Пенна «Ночные ходы». Однако после этого последовал почти десятилетний перерыв в работе из-за проблем с наркотиками.

В кино она вернулась с ролью в фильме «Двойник тела», после него последовали «Дикая штучка» и «Деловая девушка». За съемки в последней ленте она получила «Золотой глобус» как лучшая комедийная актриса и номинацию на «Оскар».

Гриффит также снималась в телевизионных проектах. В 1999 году компания кабельного телевидения HBO пригласила её на роль в телефильме «Проект 281».

В 2003 году актриса решила попробовать себя в новом качестве. Она дебютировала в мюзикле «Чикаго» в роли Рокси.

Фото: tabloid.informator.press