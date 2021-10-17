Новости Одессы и Одесской области

Сегодня День рождения у Марши Хант

Сегодня День рождения у Марши Хант
Подписаться

Марша Хант родилась в Чикаго. Уроки актерского мастерства начала брать еще в школе. Свою карьеру она начла в качестве певицы и модели. А в 1934 году она подписала контракт с «Paramount Pictures», после чего начала сниматься в кино.

Почему Марша Хант попала в «черный список» Голливуда?

Параллельно Хант часто участвовала в продвижении многих либеральных программ. Она также была одним из членов Комитета первой поправки, где состояли такие голливудские звёзды как Мирна Лой, Хамфри Богарт, Генри Фонда, Фрэнк Синатра и многие другие. В связи с этим её имя появилось на страницах антикоммунистического издания Red Channels, и вскоре Марша попала в чёрный список Голливуда. После этого многие режиссёры отказывались снимать актрису в своих фильмах.

Тем временем актриса занялась гуманитарной работой по борьбе с голодом во всем мире, а потом помогала приютам для бездомных, поддерживала однополые браки, популяризировала данные об изменении климата и содействовала миру в странах третьего мира.

Самые известные фильмы с Маршей Хант

Хант снялась во многих популярных фильмах таких, как «Рожденные на Западе», «Гордость и предубеждение», «Счастливое время» и «Джонни получил пистолет». Последний раз на экранах она появилась в короткометражке Эдди Мюллера в 2008 году.

Фото: mansfieldnewsjournal.com

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить