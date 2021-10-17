Сегодня День рождения у Марши Хант

Марша Хант родилась в Чикаго. Уроки актерского мастерства начала брать еще в школе. Свою карьеру она начла в качестве певицы и модели. А в 1934 году она подписала контракт с «Paramount Pictures», после чего начала сниматься в кино.

Почему Марша Хант попала в «черный список» Голливуда?

Параллельно Хант часто участвовала в продвижении многих либеральных программ. Она также была одним из членов Комитета первой поправки, где состояли такие голливудские звёзды как Мирна Лой, Хамфри Богарт, Генри Фонда, Фрэнк Синатра и многие другие. В связи с этим её имя появилось на страницах антикоммунистического издания Red Channels, и вскоре Марша попала в чёрный список Голливуда. После этого многие режиссёры отказывались снимать актрису в своих фильмах.

Тем временем актриса занялась гуманитарной работой по борьбе с голодом во всем мире, а потом помогала приютам для бездомных, поддерживала однополые браки, популяризировала данные об изменении климата и содействовала миру в странах третьего мира.

Самые известные фильмы с Маршей Хант

Хант снялась во многих популярных фильмах таких, как «Рожденные на Западе», «Гордость и предубеждение», «Счастливое время» и «Джонни получил пистолет». Последний раз на экранах она появилась в короткометражке Эдди Мюллера в 2008 году.

Фото: mansfieldnewsjournal.com