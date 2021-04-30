Сегодня День рождения у Кирстен Данст

Сегодня, 30 апреля, День рождения отмечает американская актриса и певица Кирстен Данст. Ей исполняется 39 лет.

В кино Кирстен начала сниматься с детства. В семилетнем возрасте ей досталась эпизодическая роль в фильме «Нью-йоркские истории». Широкой публике она стала известна после картины «Интервью с вампиром» в 1994 году. За эту работу актрису номинировали на «Золотой глобус». Однако её звезда разгорелась еще больше после исполнения роли Мэри Джейн Уотсон в трилогии о Человеке-пауке.

Также она снималась в таких лентах, как «Джуманджи», «Девственницы-самоубийцы», «Вечное сияние чистого разума», «Элизабеттаун», «Мария-Антуанетта» и других.

В 2001 году Данст дебютировала как певица в фильме «Вирус любви», исполнив две композиции. В этом же году она выступила с джазовой песней «After You’ve Gone» в фильме «Смерть в Голливуде».

В 2011 году выиграла Приз за лучшую женскую роль на Каннском фестивале и премию «Сатурн» как «Лучшая киноактриса» за роль в фильме Ларса фон Триера «Меланхолиия.

В 2019 году в честь Кирстен Данст появилась именная звезда на Голливудской «Аллее славы».

Фото: wi-fi.ru