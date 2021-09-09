Сегодня День рождения у Хью Гранта

Сегодня, 9сентября, британский киноактер Хью Грант отмечает День рождения. Ему исполняется 61 год.

Хью Грант родился в лондонском районе Хаммерсмит в 1960 году. В детстве он часто ездил со своим дедом охотиться в Шотландии. После школы он поступил в колледж Оксфордского университета и собирался стать искусствоведом. Однако судьба распорядилась иначе.

В 1982 году Грант дебютировал в кино, снявшись в трагикомедии «Привилегированные». После этого он играл в труппе комиков «Шутники из Норфолка», рецензировал книги и даже начал (но так и не закончил) писать свой собственный роман. В 1985 и 1986 году актёр довольно много снимался в сериалах и телефильмах.

Первым заметным успехом Хью стала роль в картине «Морис», вышедшей в 1987 году. Эту работу оценили на Венецианском фестивале Кубком Вольпи за лучшую мужскую роль. Также популярность Гранту добавили «Четыре свадьбы и одни похороны», «Ноттинг Хилл», «Дневник Бриджит Джонс», «Реальная любовь», «Бриджит Джонс: Грани разумного», «Джентельмены».

В 2020 году актёр сыграл в минисериале «Отыграть назад». Сериал получил в основном положительные отзывы, а сам Грант — премию Гильдии киноактеров, премию Золотой глобус и номинацию на телевизионную премию Выбор телевизионных критиков.

Фото: kino-teatr.ru