Сегодня День рождения у Хью Джекмана

Хью родился в Сиднее. После школы он учился на технологическом университете Сиднея на факультете журналистики, но эта профессия его не увлекала. Его больше интересовал театр и он поступил в Западноавстралийскую академию исполнительских искусств.

Свою карьеру Хью начал со съёмок в телесериале «Коррелли», рассказывающем о работе психолога. Потом он играл в мюзиклах «Бульвар Сансет» и «Оклахома!», в фильме «Эрскинвильские короли».

Самая известная роль Хью Джекмана

Талант Джекмана заметили в Голливуде и пригласили на роль Росомахи в фильме «Люди Х» и его продлжениях. Эта работа принесла ему мировую известность и миллионные гонорары.

В 2001 году Джекман вместе с Мэг Райан сыграл в романтической комедии «Кейт и Лео», за что его номинировали на «Золотой глобус». Также он появился в картинах «Пароль „Рыба-меч“», «Флирт со зверем», «Австралия», «Ван Хельсинг», «Список контактов», выступив его продюсером.

За что Хью Джекман попал в Книгу Рекордов Гиннесса?

В 2019 году Хью Джекман и Патрик Стюарт попали в Книгу рекордов Гиннесса как актёры дольше всего играющие супергероев — Росомаху и Профессора Икс соответственно. Они исполняли свои роли в течение 16 лет и 228 дней — начав с фильма «Люди Икс» и закончив фильмом «Логан».

Фото: thefilmstage.com