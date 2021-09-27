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Сегодня День рождения у Гвинет Пэлтроу

Сегодня День рождения у Гвинет Пэлтроу

Сегодня, 26 сентября, американской актрисе Гвинет Пэлтроу исполняется 49 лет.

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Гвинет родилась в Лос-Анджелесе, росла в Санта-Монике (Калифорния, США), а школьные годы провела в Нью-Йорке. После этого вернулась в Санта-Монику, где изучала историю искусств. Но диплом так и не получила, так как бросила учебу и занялась актёрской карьерой.

Её дебютом стал фильм «Крик», потом она сыграла небольшую роль в картине «Капитан Крюк» Стивена Спилберга. Настоящий успех к ней пришел после съемок в «Влюблённом Шекспире». За эту работу она получила «Оскар».

Также Пэлтроу запомнилась зрителем по сериям фильмов «Железный человек», «Мстители», а также по лентам «Человек-паук: Возвращение домой», «Доказательство», «Семейка Тененбаум», «Сильвия», «Любовь зла» и другим.

Фото: woman.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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