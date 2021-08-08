Сегодня День рождения у Дастина Хоффмана

Сегодня, 8 августа, День рождения отмечает американский актёр Дастин Хоффман. Ему исполняется 84 года.

Дастин Хоффман родился в Лос-Анджелесе. Первый его актерский дебют состоялся на школьной сцене. Он сыграл маленькую роль в спектакле по повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь». Старшеклассник уговорил Дастина в конце произнести фразу «Храни нас всех Бог, чёрт побери!» фальцетом. После этой импровизации юного актёра исключили из школы.

Вскоре Дастин начал учиться играть на пианино и мечтать о карьере музыканта. Он поступил в Лос-Анджелескую консерваторию, но через два года решил, что актерство ему нравится больше.

В 1958 году он переехал в Нью-Йорк и стал обучаться в актёрской студии, параллельно играя в бродвейских спектаклях.

Первая роль в кинематографе у Дастина была в 1966 году — он эпизодическую роль в комедии «Выход тигра». Потом его пригласили сниматься в «Выпускник». За работу в этом кино актёра отметили премиями BAFTA, «Золотым глобусом» и номинировали на «Оскар».

За свою карьеру Хоффман получил два «Оскара», шесть «Золотых глобусов», три премии BAFTA и другие награды. Он воплощал множество ярких персонажей, но наибольшую славу Хоффману принесли его две «оскароносные» роли: разведённый отец Тед Крамер из социальной драмы «Крамер против Крамера» и аутист Рэймонд Бэббит в «Человеке дождя».

Фото: hotgeo.ru