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Сегодня День рождения у Бориса Барского

Сегодня День рождения у Бориса Барского

Сегодня, 22 сентября, День рождения отмечает одесский комик и поэт Борис Барский. Ему исполняется 62 года.

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Борис Барский родился и вырос в Одессе. В 80-хх годах после окончания Одесского политехнического института работал в Центре стандартизации и метрологии. Параллельно он занимался в студии пантомимы. Вскоре это увлечение переросло в профессию. Своим учителем Барский называет режиссера и клоуна Вячеслава Полунина.

С 1984 года актёр является участником комик-труппы «Маски». Он снялся почти во всех 80 сериях «Маски-шоу», в нескольких фильмах и клипе на песню Ларисы Черниковой «Влюблённый самолёт». Также он играет ведущие роли в театральных постановках: «Ромео и Джульетта», «Отелло», «Ночная симфония», «Особо женатый таксист» и др.

Барский принимал участие в таких проектах, как «Звёздный дуэт», «Игры патриотов», «Танцы со звёздами» и других телевизионных программах.

Кроме того, комик пишет стихи. Он выпустил восемь сборников поэзии.

Фото: politeka.net

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Редакция ПРОФИЛЬ

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