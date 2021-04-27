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Сегодня День рождения у Анук Эме

Сегодня День рождения у Анук Эме

Сегодня, 27 апреля, День рождения отмечает одна из любимых актрис Федерико Феллини Анук Эме. Ей исполняется 89 лет.

Настоящее имя Анук — Франсуаза Жюдит Сорья Дрейфус. Она родилась в 1932 году в Париже в актёрской семье Женевьевы Сорейи и Генри Мюррэя. В кино начала сниматься с 14 лет. Известность ей принесла роль Жанны, подруги Амедео Модильяни в байопике «Монпарнас, 19».

Многообещающую актрису заметил Федерико Феллини и пригласил её сниматься в свои эпохальные картины — «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной».

В 1961 году Анук исполнила главную роль в кинематографическом дебюте Жака Деми — музыкальном фильме «Лола».

Однако для миллионов зрителей по всему миру Анук Эме, прежде всего, знают по роли Женщины в фильме Клода Лелюша «Мужчина и женщина» (1966). Эта работа принесла ей множество наград, в том числе «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».

В 1980 году за роль в итальянском фильме «Прыжок в пустоту» Эму отметили призом Каннского фестиваля.

Журнал Empire поместил её в список «100 самых сексуальных звезд в истории кинематографа».

Фото: vogue.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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