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Сегодня День рождения у Аль Пачино

Сегодня День рождения у Аль Пачино

Сегодня, 25 апреля, День рождения отмечает американский актёр и режиссер Аль Пачино. Ему исполняется 81 год.

Аль Пачино известен своими ролями гангстеров в трилогии «Крёстный отец» Фрэнсиса Форда Копполы и в фильме Брайана Де Пальма «Лицо со шрамом». Роль Фрэнка Слейда в фильме «Запах женщины» принесла актёру «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль». До этого он номинировался семь раз.

Актёр дебютировал в кино в 1969 году в фильме «Я, Натали», сыграв в нём незначительную второстепенную роль. В 1971 году он уже снялся в главной роли в драме «Паника в Нидл-Парке». После этой работы Коппола пригласил его на роль Майкла Корлеоне в «Крёстный отец».

Аль Пачино также прославился на театральной сцене. В 1969 и 1977 годах его наградили престижной театральной премией «Тони». Вместе с Эллен Бёрстин он возглавляет Актёрскую студию в Нью-Йорке.

Фото: ivona.bigmir.net

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