Сегодня День рождения у Адама Драйвера

Сегодня, 19 ноября, День рождения отмечает американский актер Адам Драйвер. Ему исполняется 38 лет.

Адам Драйвер родился в Сан-Диего (штат Калифорния). В детстве участвовал в школьных постановках и пел в хоре.

После событий 11 сентября в Нью-Йорке Драйвер поступил в Корпус морской пехоты. Адам прослужил там минометчиком почти три года. Точку в его военной карьере поставила травма грудины. После этого он решил изучать актёрское мастерство.

В 2010 году он дебютировал на бродвейской сцене в постановке «Профессия миссис Уоррен». Затем пошли роли на телевидении и в кино.

Адам Драйвер: фильмы

Адам Драйвер появился в фильмах «Дж. Эдгар», «Линкольн», «Внутри Льюина Дэвиса» и других картинах. Первый ощутимый успех пришел к нему после роли в итальянской драме «Голодные сердца». За эту работу его удостоили главного актёрского приза Венецианского кинофестиваля — Кубка Вольпи.

В 2015 году он стал известен широкой публике благодаря участию в фильме «Звёздные войны: Пробуждение силы».

Еще среди удачных картин с Адамом Драйвером — «Брачная история», за работу в которой его номинировали на «Оскар». Также внимания заслуживают «Патерсон», «Человек, который убил Дон Кихота» и «Аннет». А 2 декабря 2021 года на экраны выйдет «Дом Gucci», где Драйвер снялся в компании Леди Гаги, Аль Пачино, Джареда Лето и других голливудских звёзд.

Адам Драйвер: личная жизнь

С 2013 года Драйвер женат на актрисе Джоэнн Такер. Супруги живут в Бруклине (Нью-Йорк) и воспитывают сына Джека. В семье также есть собака по кличке Moose (Лось).

Напомним, в октябре День рождения праздновала Ким Кардашьян.

Фото: wall.alphacoders.com