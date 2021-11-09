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Сегодня День рождения Майка Марина

Сегодня День рождения Майка Марина

Сегодня, 9 ноября, День рождения отмечает немецкий музыкант Майк Марин. Ему исполняется 79 лет.

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Настоящее имя артиста — Уве-Михаэль Вишхоф. Он родился в Западном Берлине. Свою карьеру он начал 1980-е с выступлений в клубах Германии. Затем перебрался в Нью-Йорк, где долгое время был вокалистом различных дискогрупп. В 1982 году он основал свой собственный лейбл — Night’N’Day Records.

Чем прославился Майк Марин?

Марин известен своими электронными мелодиями и песнями в стиле итало-диско. В 1983 году он выпустил первую песню Das Rythm, исполненную на языке зулу. В 1984 году вышел его первый альбом — Dance Control. Песня Dancing in the Dark стала хитом в более чем 25 странах мира. А в 1986 году его сингл Love Spy превратился в одну из самых популярных песен 80-х.

В 1991 году Майк Марин сделал ремиксы своих популярных песен. В 2000—2003 годах исполнитель гастролировал по Европе, собирая старых поклонников в небольших клубах. А в 2004 году вышел его третий альбом Darkness And Light.

Напомним, в октябре отмечали День рождения Джулия Робертс и Кэти Перри.

Фото: en.wikipedia.org

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Редакция ПРОФИЛЬ

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