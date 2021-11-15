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Сегодня День рождения Франсуа Озона

Сегодня День рождения Франсуа Озона

Сегодня, 15 ноября, День рождения отмечает французский кинорежиссер Франсуа Озон. Ему исполняется 54 года.

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Франсуа Озон считается одним из влиятельных французских кинорежиссёров «новой волны». Он родился в Париже в семье биолога Рене Озона и Анне-Мари Озон, учительницы французского языка. После окончания кинематографической школы «Ля Феми» Озон снял несколько короткометражных фильмов. Его первым полнометражным дебютом стала лента «Крысятник». Картину хорошо приняли критики и зрители.

Франсуа Озон: лучшие фильмы

Широкую известность Озон получил после выхода картины «8 женщин», где сыграли Катрин Денёв, Изабель Юппер, Даниэль Дарьё, Фанни Ардан и Эммануэль Беар. Фильм получился коммерчески успешным благодаря удачному сочетанию музыкальных ретро-номеров, детективной истории и сценографии в стиле голливудских фильмов 1950-х годов.

В 2003 году вышел его «Бассейн», в котором снялись Шарлотта Рэмплинг и Людивин Санье. Лента получила сразу несколько номинаций — Европейской киноакадемии, Каннского фестиваля и «Сезар».

Также среди его удачных работ — «Убежище», «Молода и прекрасна», «Новая подружка», «По воле божьей», «Франц».

Франсуа Озон: личная жизнь

Франсуа Озон — открытый гей. Героями его фильмов часто становятся персонажи с гомосексуальной и бисексуальной ориентацией.

Напомним, в октябре День рождения праздновала Ким Кардашьян

Фото: dailysabah.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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