Сегодня День рождения Франсуа Озона

Сегодня, 15 ноября, День рождения отмечает французский кинорежиссер Франсуа Озон. Ему исполняется 54 года.

Франсуа Озон считается одним из влиятельных французских кинорежиссёров «новой волны». Он родился в Париже в семье биолога Рене Озона и Анне-Мари Озон, учительницы французского языка. После окончания кинематографической школы «Ля Феми» Озон снял несколько короткометражных фильмов. Его первым полнометражным дебютом стала лента «Крысятник». Картину хорошо приняли критики и зрители.

Франсуа Озон: лучшие фильмы

Широкую известность Озон получил после выхода картины «8 женщин», где сыграли Катрин Денёв, Изабель Юппер, Даниэль Дарьё, Фанни Ардан и Эммануэль Беар. Фильм получился коммерчески успешным благодаря удачному сочетанию музыкальных ретро-номеров, детективной истории и сценографии в стиле голливудских фильмов 1950-х годов.

В 2003 году вышел его «Бассейн», в котором снялись Шарлотта Рэмплинг и Людивин Санье. Лента получила сразу несколько номинаций — Европейской киноакадемии, Каннского фестиваля и «Сезар».

Также среди его удачных работ — «Убежище», «Молода и прекрасна», «Новая подружка», «По воле божьей», «Франц».

Франсуа Озон: личная жизнь

Франсуа Озон — открытый гей. Героями его фильмов часто становятся персонажи с гомосексуальной и бисексуальной ориентацией.

Напомним, в октябре День рождения праздновала Ким Кардашьян

Фото: dailysabah.com