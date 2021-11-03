Сегодня День рождения Дольфа Лундгрена

Сегодня, 3 ноября, День рождения отмечает американский актёр, режиссер и сценарист Дольф Лундгрен. Ему исполняется 64 года.

Дольф родился в Спанге, пригороде Стокгольма. У него были тяжелое отношения с отцом, именно это его побудило в школьные годы заняться дзюдо и карате. В1977 году Лундгрен выиграл титул чемпиона Швеции по карате, а в 1979 году участвовал в чемпионате мира. В 1980 году будущий актёр завоевал самый значительный титул в своей спортивной карьере, победив на открытом чемпионате Великобритании.

Как прославился Дольф Лундгрен?

Однако известным широкой публике Дольф стал благодаря съёмкам в четвертой части «Рокки». С тех пор Лундгрен сыграл в более чем в 50 фильмах. Самые известные среди них — «Разборка в Маленьком Токио», «Универсальный солдат», «Властелины вселенной», «Дерево Джошуа», «Каратель» и серия «Неудержимые».

В 2004 году Лундгрен дебютировал в качестве режиссёра, сняв фильм «Защитник», и возглавил работу над картинами «Механик», «Миссионер», «Опасная гастроль» и «Машина для убийств».

Дольф Лундгрен: личная жизнь

Лундгрен долгое время был женат на Анетт Квиберг. У супругов родились две дочери — Ида и Грета. В 2011 году пара развелась.

Напомним, в ноябре День рождения отмечали Джулия Робертс и Кэти Перри.

Фото: goodfon.ru