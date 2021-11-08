Сегодня День рождения Ален Делона

Сегодня, 8 ноября, День рождения отмечает французский актёр и секс-символ 1960-80-хх годов Ален Делон. Ему исполняется 86 лет.

От колбасника до актёра

Ален Делон родился в южном пригороде Парижа, Со. Обучившись профессии колбасника, в 14 лет начал работать в колбасном магазине на улице Сен-Шарль в Париже. Через некоторое время решил полнить ряды парашютно-десантных войск корпуса морской пехоты. Прошел подготовку, после чего его отправили на войну в Индокитай.

После демобилизации Ален устроился официантом в Париже. Потом, по совету новых парижских друзей, он стал показывать свои фото продюсерам и участвовать в кастингах. Так началась его кинокарьера.

Ален Делон: фильмы

В 1957 году состоялся актёрский дебют Алена Делона в картине Ива Аллегре «Когда вмешивается женщина». Через год его пригласили на одну из главных ролей в мелодраму Пьера Гаспара-Уи «Кристина», но большого успеха эта работа ему не принесла. Наибольшую известность Делон получил после фильмов «На ярком солнце», «Рокко и его братья», «Леопард», «Чёрный тюльпан», «Мелодия из подвала», «Техас за рекой», «Искатели приключений» и другие. Актёр превратился в секс-символ, а в СССР его имя стало нарицательным.

Также Делон работал в театре, на телевидении и создал собственную киностудию «Delbeau Productions». Последний раз Ален снимался в кино в 2019 году. Это была комедия «Полное сходство».

Ален Делон сейчас

Последние годы Делон живёт на вилле в Швейцарии. После смерти своей гражданской жены Мирей Дарк в 2017 году в одном из интервью актер заявил, что готов уйти из жизни без сожаления.

Также известно, что Ален состоит в обществе защиты животных и содержит несколько питомников для собак и кошек.

Фото: kino-teatr.ru