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Сегодня День благодарения в США

Сегодня День благодарения в США

Ежегодно в четвертый четверг ноября в США отмечают самый популярный среди американцев праздник — День благодарения.

История Дня благодарения в США

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Зима 1620 года оказалась для английских колонистов в Плимутской колонии очень холодной и голодной. Выжили они благодаря помощи соседей-индейцев. В честь этого в 1621 году тогдашний губернатор Уильям Брэдфорд решил организовать первый День благодарения. Его совместно отметили британцы и индейцы.

Пуритане привнесли в этот праздник глубокий религиозный смысл — они видели в нем способ поблагодарить Всевышнего за милости.

День благодарения стал национальным праздником после соответствующего указа первого президента США Джорджа Вашингтона в 1789 году. В 1864 году по окончании Гражданской войны уже Авраам Линкольн провозгласил последний четверг ноября каждого года Днем благодарения, а в 1941 году Конгресс США законодательно утвердил эту дату празднования.

Как отмечают День благодарения?

У Дня благодарения есть свои традиции, которые американцы свято хранят и соблюдают. В этот день все члены семьи обязательно должны сходить в церковь, а после службы собраться за праздничным столом.

Накануне праздника американцы стараются накормить и как-то порадовать своих ближних, которым не повезло в жизни. Благотворительные организации раздают нуждающимся собранные подарки, а для бездомных организуют обеды. Даже на станциях метро устанавливают столы, на которые все желающие могут класть свои пожертвования, в том числе продукты.

Второй по важности атрибут Дня благодарения — индейка. На первом празднике колонисты и индейцы зажарили и совместно съели четырех индеек, подстреленных в лесу. С тех пор птицеводы откармливают индеек специально к этому празднику.

Третий атрибут праздника — костюмированные парады и веселье.

Напомним, 15 ноября в Японии отмечают детский праздник Сити-го-сан.

Фото: usatoday.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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