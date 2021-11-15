Сегодня в Японии Сити-го-сан — что это за праздник?

На праздник Сити-го-сан родители празднично одевают своих пятилетних сыновей, а также трехлетних и семилетних дочерей, и отправляются в храмы и святилища. Таким образом в Японии отмечают три важных вехи в процессе роста и развития ребенка. Само название праздника переводится как «семь-пять-три», что означает возраст ребенка.

Традиции праздника Сити-го-сан

Одним из старинных и важных обрядов Сити-го-сан для трехлетних мальчиков и девочек считался обряд камиоки — «сбережения волос». В древней Японии в раннем детстве детей брили наголо, чтобы у них росли длинные красивые волосы. Ко дню камиоки волосы мальчиков отращивали так, чтобы их можно было собрать на затылке, а девочкам завязывали пучки волос по бокам.

Также в средние века в аристократических семьях мальчикам в три года впервые одевали хакама — традиционную мужскую одежду в виде широких брюк со складками. Позже этот обряд стал проводиться в пять лет — именно в этом возрасте самураи представляли детей своим феодалам, вводя их в круг взрослых.

Для девочек более важен возраст семи лет, так как в этот день им впервые завязывают «взрослый» пояс для кимоно — оби. Этот обряд называется оби-токи («перемена пояса») и символизирует взросление.

Как сейчас отмечают Сити-го-сан?

Теперь детям не обязательно ходить лысыми, но в сам день Сити-го-сан традиционно накладывается косметика и укладывается причёска. Трёхлетние девочки носят теперь хифу (своеобразный жилет) вместе с кимоно. Подготовка праздничных атрибутов обходится достаточно дорого и накладно для родителей. Поэтому в основном все необходимые аксессуары для праздника берутся напрокат. А иногда дети одеваются формально по западному стилю.

Напомним, в сентябре в Японии отмечали День осеннего равноденствия.

Фото:trikky.ru