Сегодня день ангела у Вадимов

Сегодня, 22 апреля, по православному календарю день ангела отмечают Вадимы.

Есть версия, что имя Вадим произошло от древнерусского слова «вадити», что означает «спорить», «сеять смуту», «обвинять». Но существует и предположение, что это имя — вариация имени Владимир.

Считается, что Вадимы хорошие руководители — они заботятся о людях и выполняют свои обещания. При этом очень трудолюбивые и целеустремленные, а еще хитрые и склонные к риску. Вадимы способны установить контакт с нужными людьми и добиться от них необходимого сотрудничества.

В то же время Вадимы — увлекающиеся натуры и легко могут пристраститься к азартным играм.

Если в вашем окружении есть Вадимы, не забудьте их поздравить.