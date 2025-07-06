Об этом сообщил накануне у себя в Factbook городской голова Арциза Сергей Парпуланский.

Он рассказал, что Георгий Димов вступил в ряды украинского войска в январе 2025 года. С 26 июня считался пропавшим без вести. А недавно стало известно, что он погиб во время минометного обстрела врага.

«Светлая память о Георгии будет навсегда жить в наших сердцах. Искренние соболезнования родным, друзьям и собратьям», – добавил Сергей Парпуланский.

Как сообщалось, 28 июня жители села Виноградовка Болградской громады Одесской области проводили в последний путь своего земляка – защитника Украины Романа Димова.

Также напомним, что на войне погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко полковник Сергей Захаревич – выпускник Одесского института Сухопутных войск.