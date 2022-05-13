В Одессе задержали банду особо опасных вымогателей

Служба безопасности Украины задержала участников криминальной группировки, которые запугивала людей и «выбивали» из них деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время спецоперации в Одессе Служба безопасности Украины нейтрализовала организованную группировку, которая терроризировала жителей региона и вымогала деньги с предпринимателей.

По данным следствия, в состав банды входили граждане рф и Украины, преимущественно выходцы из северного региона Кавказа, ранее неоднократно приговоренные к заключению за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Оперативники СБ Украины установили, что злоумышленники требовали с граждан возврата несуществующих долгов, а с предпринимателей – ежемесячную «дань». В случае отказа платить деньги, участники группы угрожали пострадавшим физической расправой.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства 100 тысяч гривен с предпринимателя, занимавшегося гостиничным бизнесом. Правоохранители задержали четырех активных участников банды при передаче второй части денег. Ранее было задокументировано получение злоумышленниками первой части транша.

Кроме того, у одного из участников группировки, правоохранители обнаружили удостоверение одной из волонтерских организаций, которым злоумышленники начали «прикрывать» свою преступную деятельность с началом широкомасштабного вторжения России в Украину. Один из злоумышленников был недавно выпушен из киевского СИЗО и ожидал экстрадицию.

В настоящее время фигурантам производства поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия по задержанию и привлечению к уголовной ответственности других лиц, причастных к деятельности группировки.

Фото СБУ Украины