Сборная Украины победила Шотландию и продолжит борьбу за участие в ЧМ-2022

Футболисты сборной команды Украины по футболу победили шотландцев со счетом 1-3 и продолжат борьбу за участие в Чемпионате мира по футболу 2022 года.

Наша сборная вышла в финал квалификации на Чемпионат мира-2022 в Катаре и 5 июня встретится со сборной Уэльса. Победитель этой встречи поедет на ЧМ-2022.

В полуфинальном стыковом матче квалификации подопечные Александра Петракова обыграли в гостях команду Шотландии со счетом 3:1.

Голы на стадионе «Гэмпден Парк» в Глазго забили Андрей Ярмоленко на 33-й минуте, Роман Яремчук (49) и Артем Довбик (90+5) — в составе «сине-желтых». У шотландце забил Каллум Макгрегор (79).

В финале плей-офф сборная Украины сойдется с командой Уэльса 5 июня в Кардиффе, где определится последний, 13-й от Европы участник ЧМ-2022.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, какое отражение поединок сборных Украины и Шотландии нашел на первых полосах ряда шотландских газет.

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