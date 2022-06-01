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Первые полосы шотландских газет о предстоящем футбольном матче «Шотландия–Украина»

Первые полосы шотландских газет о предстоящем футбольном матче «Шотландия–Украина»

Вечером в среду, 1 июня 2022 года, в шотландском городе Глазго состоится футбольный поединок плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022, в котором Шотландия примет Украину.
Это событие нашло отражение на первых полосах ряда шотландских газет.

Так, Metro пишет, что железнодорожный оператор совершил «разворот» после того, как сначала заявил, что не будет отправлять дополнительные поезда для возвращения болельщиков с матча. В газете говорится, что до этого объявления последние поезда отправлялись еще до начала игры.

первые полосы шотландских газет8

The Scotsman сообщает об услугах после матча от компании ScotRail. В частности, добавлено больше поездов в Эдинбург, Стерлинг, Эр, Гурок, Ист-Килбрайд и Нейлстон.

первые полосы шотландских газет2

Однако, как пишет Scottish Daily Express, фанаты, прибывшие на поездах в Абердин, Данди, Перт, Инвернесс или Дамфрис, по-прежнему не смогут после игры вернуться домой на поезде.

первые полосы шотландских газет3

The Daily Star сообщает, что шотландские игроки «будут вовсю пытаться найти место, где можно остаться в Катаре», если они получат право на участие в чемпионате мира.

первые полосы шотландских газет4

The Scottish Sun – сегодня в плей-офф «против Шотландии будет весь мир, но она все равно продемонстрирует свою солидарность со страной, раздираемой войной».

первые полосы шотландских газет5

The Daily Star of Scotland отмечает что, несмотря на симпатии мира к Украине, Шотландия все же хочет победить. И если они обыграют Украину, то это будет их первое выступление на чемпионате мира с 1998 года.

первые полосы шотландских газет6

The Herald на первой полосе разместило фото украинского футболиста Александра Зинченко с пресс-конференции перед матчем, когда игроку сборной Украины задали вопрос о войне.

первые полосы шотландских газет7

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