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Сарата прощається з воїном, якого вважали зниклим безвісти

Сарата прощається з воїном, якого вважали зниклим безвісти

Сорокорічний Сергій Білощицький із Сарати віддав своє життя за Україну влітку цього року. Довгий час він вважався зниклим безвісти.

Про це повідомили у Саратській селищній раді.

Народився Сергій 10 березня 1983 року у селищі Сарата, закінчив місцеву школу. Після закінчення школи вступив до Одеського професійного ліцею будівництва та архітектури. Проходив термінову військову службу у лавах ЗСУ. Працював кочегаром у Саратській ветлікарні, діловодом у районному суді, якийсь час виконував будівельні роботи.

11 січня 2023 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Сергій Білошитський загинув у бою за свободу України 7 червня 2023 року.

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“Саратська селищна рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам загиблого Героя. Світлий спогад про Сергія назавжди залишиться в наших серцях!” – повідомили на сторінці сільради.

Про дату та час похорону свого земляка Саратською сільрадою буде повідомлено додатково.

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