Самоубийство на одесском поселке Котовского: почему свел счеты с жизнью 70-летний пенсионер

Труп пожилого мужчины нашли во дворе высотки.
Кто-то из родственников позвонил в полицию.
Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Правоохранители выяснили, что 70-летний мужчина выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Предварительно известно, что пенсионер долго тяжело болел, потому и решил свести счеты с жизнью.
Сведения о происшествии готовятся внести в Единый реестр досудебных расследований. Решается вопрос о том, чтобы открыть уголовное производство с пометкой о самоубийстве.
Фото: ГУНП в Одесской области