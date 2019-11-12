Самоубийство на одесском поселке Котовского: почему свел счеты с жизнью 70-летний пенсионер

Кто-то из родственников позвонил в полицию.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Правоохранители выяснили, что 70-летний мужчина выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Предварительно известно, что пенсионер долго тяжело болел, потому и решил свести счеты с жизнью.

Сведения о происшествии готовятся внести в Единый реестр досудебных расследований. Решается вопрос о том, чтобы открыть уголовное производство с пометкой о самоубийстве.

Фото: ГУНП в Одесской области

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