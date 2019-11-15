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Новости Одессы и Одесской области

Самая красивая украиночка 2019 года живет в Одессе

Самая красивая украиночка 2019 года живет в Одессе

На днях в Киеве состоялся конкурс красоты, моды и таланта среди детей “Мисс украиночка”-2019.

В нем приняло участие полсотни юных красоток из разных уголоков Украины.

В итоге победительницей в ее возрастной категории признали семилетнюю одесситку Полину Марушкай. Она привезла домой сразу три призовые короны.

Семилетняя Полина выиграла сразу в трех номинациях конкурса

Семилетняя Полина выиграла сразу в трех номинациях конкурса

Об этом девочка написала на своей страничке в Инстаграм, поделившись фотографиями с конкурса.

Так, юная фаворитка получила главную победу, став “Мисс украиночкой”. Кроме того, победила еще в двух номинациях – “Самая красивая украиночка” и “Мини-мисс-телезвезда Украины” – 2019.

К слову, Полина регулярно участвует в детских модных показах, а также входит в сотню самых популярных детей нашей страны.

Фото: Инстаграм Полины Марушкай

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