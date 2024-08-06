Новости Одессы и Одесской области

С утра Одесса в дыму: пожар на торфяниках только усилился

С утра Одесса в дыму: пожар на торфяниках только усилился

Сегодня, 6 августа, уже неделя как горят камыши и торфяники в Пересыпском районе Одессы. То один, то другой район города, периодически наполняют дым и запах гари. Это зависит от направления ветра. Спасатели прокомментировали ситуацию.

В пресс-службе Одесской областной службы спасения объясняют дым и запах гари, на который жалуются жители Одессы, тем, что пожар в Пересыпском районе продолжается уже много дней подряд. Горят камыши и торф.

И если с всплывающими в разных местах камышами как-то удается справляться, то погасить тлеющий торф — особенно сложная задача. 

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По словам спасателей, в сложившейся ситуации погасить торфяники просто невозможно.

— Нужно колоссальное количество воды и техники, поэтому надо ждать пока сами не перегорят, — заявили в пресс-службе.

Впрочем, ширяшийся пожар не должен зацепить жилье. 

— Наши ребята на месте, если огонь двинется на частный сектор, будут отсекать его. Ситуация сложная, но контролируемая, — заверили спасатели.

И напомнили, что именно в жаркий период малейшая искра в сухой траве моментально перерастает в пожар, иногда в такой, который ликвидировать довольно трудно!

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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