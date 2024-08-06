С утра Одесса в дыму: пожар на торфяниках только усилился

В пресс-службе Одесской областной службы спасения объясняют дым и запах гари, на который жалуются жители Одессы, тем, что пожар в Пересыпском районе продолжается уже много дней подряд. Горят камыши и торф.

И если с всплывающими в разных местах камышами как-то удается справляться, то погасить тлеющий торф — особенно сложная задача.

По словам спасателей, в сложившейся ситуации погасить торфяники просто невозможно.

— Нужно колоссальное количество воды и техники, поэтому надо ждать пока сами не перегорят, — заявили в пресс-службе.

Впрочем, ширяшийся пожар не должен зацепить жилье.

— Наши ребята на месте, если огонь двинется на частный сектор, будут отсекать его. Ситуация сложная, но контролируемая, — заверили спасатели.

И напомнили, что именно в жаркий период малейшая искра в сухой траве моментально перерастает в пожар, иногда в такой, который ликвидировать довольно трудно!