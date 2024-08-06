Зранку Одеса в диму: пожежа на торфовищах тільки посилилася

Сьогодні, 6 серпня, вже тиждень як горять очерети і торфовища в Пересипському районі Одеси. То один, то інший район міста періодично наповнюють дим і запах гару. Це залежить від напрямку вітру. Рятувальники прокоментували ситуацію.
У прес-службі Одеської обласної служби порятунку пояснюють дим і запах гару, на який скаржаться жителі Одеси, тим, що пожежа в Пересипському районі триває вже багато днів поспіль. Горять очерети і торф.
І якщо з очеретами, що спливають у різних місцях, якось вдається справлятися, то загасити торф, що тліє, – особливо складне завдання.
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За словами рятувальників, у ситуації, що склалася, погасити торфовища просто неможливо.
– Потрібна колосальна кількість води і техніки, тож треба чекати, поки самі не перегорять, – заявили у пресслужбі.
Утім, пожежа, що ширяється, не повинна зачепити житло.
– Наші хлопці на місці, якщо вогонь рушить на приватний сектор, будуть відсікати його. Ситуація складна, але контрольована, – запевнили рятувальники.
І нагадали, що саме в спекотний період найменша іскра в сухій траві вмить переростає в пожежу, подекуди в таку, яку ліквідувати доволі важко!