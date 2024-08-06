Зранку Одеса в диму: пожежа на торфовищах тільки посилилася

У прес-службі Одеської обласної служби порятунку пояснюють дим і запах гару, на який скаржаться жителі Одеси, тим, що пожежа в Пересипському районі триває вже багато днів поспіль. Горять очерети і торф.

І якщо з очеретами, що спливають у різних місцях, якось вдається справлятися, то загасити торф, що тліє, – особливо складне завдання.

За словами рятувальників, у ситуації, що склалася, погасити торфовища просто неможливо.

– Потрібна колосальна кількість води і техніки, тож треба чекати, поки самі не перегорять, – заявили у пресслужбі.

Утім, пожежа, що ширяється, не повинна зачепити житло.

– Наші хлопці на місці, якщо вогонь рушить на приватний сектор, будуть відсікати його. Ситуація складна, але контрольована, – запевнили рятувальники.

І нагадали, що саме в спекотний період найменша іскра в сухій траві вмить переростає в пожежу, подекуди в таку, яку ліквідувати доволі важко!