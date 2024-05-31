Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Одессе: что изменится с 1 июня

Как изменятся тарифы на воду с 1 июня

Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг от 28 мая 2024 года №1011 с 01 июня 2024 года установлены следующие тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение для некоторых категорий потребителей филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс»:

Тарифы на централизованное водоснабжение

потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 8,66 грн за 1 м3 (без налога на добавленную стоимость);

другим потребителям, кроме населения — 23,02 грн за 1 м3 (без налога на добавленную стоимость).

Тарифы на централизованное водоотведение

потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 6,99 грн за 1 м3 (без налога на добавленную стоимость);

другим потребителям, кроме населения — 19,12 грн за 1 м3 (без налога на добавленную стоимость).

Какой тариф на водоснабжение водоотведение для населения

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения не изменились и применяются на уровне тарифов по состоянию на 24 февраля 2022 года:

на централизованное водоснабжение — 14,93 грн за 1 м3 (без налога на добавленную стоимость);

на централизованное водоотведение — 14,37 грн за 1 м3 (без налога на добавленную стоимость).

Постановление, которым установлены вышеупомянутые тарифы, обнародовано 29.05.2024 г. на официальном веб-сайте Регулятора и вступает в силу 01.06.2024 г.

Структуру тарифов можно посмотреть на сайте регулятора по этой ссылке.