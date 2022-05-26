С начала войны рашисты украли у каждого одессита почти 7 дней жизни

С первого дня войны, 24 февраля 2022 года, россия обстреливает Одессу ракетами. Жители города вынуждены ежедневно прятаться в безопасных местах во время воздушных тревог, вместо того, чтобы привычно проводит свое время.

Согласно статистике, с 24 февраля по 24 мая сигнал воздушной тревоги прозвучал в Одесской области 182 раза. А общая продолжительность тревог составила 6 дней 19 часов 39 минут. Это то время, которое рашисты украли у каждого из нас.

Отметим, что Одесский регион далеко на самый худший в этом плане. Так, соседняя Николаевская область находится на 11 месте. Там было 194 тревоги, которые продлились 9 дней 16 часов 51 минуту.

Напоминаем, что угроза нанесения ракетных ударов по-прежнему остается очень высокой, поэтому не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги и услышав их сразу неправляться в безопасное место.

В Одессе и области ракеты неоднократно попадали в жилые дома и районы. Есть погибшие, в том числе двое детей.