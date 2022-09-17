С Днем рождения, Херсон: сбежавшие от оккупации переселенцы собрались возле Одесского Оперного (фоторепортаж)

Сегодня, 17 сентября, временно оккупированный украинский Херсон отмечает 244 года со дня основания. По этому случаю около Одесского театра оперы и балета собрались около 40 херсонцев-переселенцев, чтобы отпраздновать День своего города.

По словам волонтера Натальи Караваевой, херсонцы собрались в Одессе, чтобы поздравить всех, кто был вынужден из-за оккупации города покинуть его.

«Херсонцам будет очень приятно увидеть и услышать эти поздравления. И даже херсонцы, которые не находятся в городе Херсоне, могут отпраздновать этот день. Мы хотим, знаете, сделать такой живой праздник. Сделаем видео о том, что херсонцы собрались и поздравили. Распространим это в социальных сетях, и вот такой выйдет флешмоб»,

– сообщила волонтер.

Как рассказала участница акции Александра, она с семьей очень тяжело выезжала из оккупации, почти четверо суток простояв в Васильевке.

«Мы, херсонцы, в большинстве своем все здесь, я стараюсь поддерживать с ними связь. И с оставшимися тоже стараюсь… Здесь хорошо, но все равно не то – другой город, другие люди, хочется домой».

Дмитрий Сливка пришел к Оперному театру, чтобы таким образом поддержать ВСУ и всех выехавших или оставшихся в Херсоне людей:

«Сегодня мы живем в 21 веке и кацапское нашествие оказывается значительно хуже монгольского. Потому что ходить и откровенно хватать людей, стрелять людей на мирных митингах, на которые я тоже ходил, детей забирать у родителей принудительно, вывозить их в кацапщину. Как это можно назвать? Это люди?»

На акции побывала и корреспондент «Одесской жизни»:

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Источник: Суспiльне Одеса