Новости Одессы и Одесской области

С Днем рождения, Херсон: сбежавшие от оккупации переселенцы собрались возле Одесского Оперного (фоторепортаж)

С Днем рождения, Херсон: сбежавшие от оккупации переселенцы собрались возле Одесского Оперного (фоторепортаж)

Сегодня, 17 сентября, временно оккупированный украинский Херсон отмечает 244 года со дня основания. По этому случаю около Одесского театра оперы и балета собрались около 40 херсонцев-переселенцев, чтобы отпраздновать День своего города.

акция херсонцев2
акция херсонцев
акция херсонцев3
акция херсонцев4
акция херсонцев5
акция херсонцев6
акция херсонцев7

По словам волонтера Натальи Караваевой, херсонцы собрались в Одессе, чтобы поздравить всех, кто был вынужден из-за оккупации города покинуть его.

«Херсонцам будет очень приятно увидеть и услышать эти поздравления. И даже херсонцы, которые не находятся в городе Херсоне, могут отпраздновать этот день. Мы хотим, знаете, сделать такой живой праздник. Сделаем видео о том, что херсонцы собрались и поздравили. Распространим это в социальных сетях, и вот такой выйдет флешмоб»,

– сообщила волонтер.

День Херсона в Одессе2
День Херсона в Одессе
День Херсона в Одессе3
День Херсона в Одессе4
День Херсона в Одессе5
День Херсона в Одессе6
День Херсона в Одессе7

Как рассказала участница акции Александра, она с семьей очень тяжело выезжала из оккупации, почти четверо суток простояв в Васильевке.

«Мы, херсонцы, в большинстве своем все здесь, я стараюсь поддерживать с ними связь. И с оставшимися тоже стараюсь… Здесь хорошо, но все равно не то – другой город, другие люди, хочется домой».

Дмитрий Сливка пришел к Оперному театру, чтобы таким образом поддержать ВСУ и всех выехавших или оставшихся в Херсоне людей:

«Сегодня мы живем в 21 веке и кацапское нашествие оказывается значительно хуже монгольского. Потому что ходить и откровенно хватать людей, стрелять людей на мирных митингах, на которые я тоже ходил, детей забирать у родителей принудительно, вывозить их в кацапщину. Как это можно назвать? Это люди?»

На акции побывала и корреспондент «Одесской жизни»:

акция херсонцев8
акция херсонцев9
акция херсонцев10
акция херсонцев11
акция херсонцев12
акция херсонцев13
акция херсонцев14
акция херсонцев15

Еще больше интересных историй о жителях Херсона и не только:

Источник: Суспiльне Одеса

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить