Ринок землі: чому сільгоспугіддя на Одещині серед найдешевших

Про це повідомляє ресурс Opendatabot.

За три роки відкритого ринку землі в Україні було укладено понад 254 тисячі угод з купівлі-продажу сільськогосподарських земель. Загалом українці придбали близько 567 322 гектарів землі із середньою вартістю 41 тисячу гривень за гектар. Найбільшу популярність здобули угіддя в Полтавській області, а найдорожчими виявилися землі в Івано-Франківській області. А землі Одещини – серед найдешевших.

Основними причинами нижчої вартості землі на Одещині є кілька факторів:

1. Кліматичні умови. Одеська область має посушливий клімат, що впливає на врожайність та відповідно ціну землі.

2. Транспортна інфраструктура. Незважаючи на розвинену морську інфраструктуру, внутрішні транспортні мережі потребують модернізації для забезпечення більш ефективного перевезення сільськогосподарської продукції.

3. Конкуренція. Порівняно з іншими регіонами, конкуренція серед покупців землі на Одещині менша, що також впливає на ціни.

Ринок землі в Україні: як змінилися показники за три роки

Перший рік після відкриття ринку землі виявився найактивнішим – було придбано 179,9 тис. га. За весь час роботи ринку найбільш затребуваними стали угіддя у Полтавській області, де продали 60,3 тис. гектарів за середньою ціною 42,75 тисячі гривень за гектар. На другому місці – Дніпропетровщина із 58,8 тис. гектарами, а на третьому – Харківщина з 54,4 тис. гектарами.

Початок повномасштабної війни вплинув на запит покупців та ціни на угіддя. За перші шість місяців 2024 року українці придбали 17 036,6 гектарів землі на Полтавщині, сплативши в середньому по 52,59 тисячі гривень за гектар. На Дніпропетровщині за цей період продали 12, 9 тисяч гектарів землі по 34 тисячі гривень за гектар.

Війна також змінила трійку лідерів: замість прифронтової Харківщини до них увійшла Кіровоградщина, де продали 9,375 тис. гектарів по 38 тисяч гривень за гектар.

2024 року найдорожчими стали землі в Івано-Франківській області, де гектар землі коштував 101 тисячу гривень. Загалом середня вартість гектара сільськогосподарських угідь в Україні на початок 2024 року трохи перевищує 36 тисяч гривень.

Нагадаємо, що 1 липня 2021 р. в Україні відкрився ринок землі, тобто можливість викупити угіддя для сільгоспробіт. На першому етапі купувати землю могли лише звичайні громадяни, проте вже з 2024 року ринок став відкритим і для бізнесу.