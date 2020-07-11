Новости Одессы и Одесской области

Рыбачка Соня на Молдованке и депутат с коронавирусом: коротко о главных новостях 10 июня

Рыбачка Соня на Молдованке и депутат с коронавирусом: коротко о главных новостях 10 июня

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
  • В старом дворе на старушке Молдаванке «выросла» очень одесская скульптура. Это Рыбачка Соня из известной песни.
  • В Одесской области начали ремонтировать дорогу, которую машины объезжали полями. В Саратском районе начались работы по текущему среднему ремонту автомобильной дороги на участке протяженностью 11 км.
  • Александр Ахмеров, депутат Одесского областного совета и и. о. директора департамента коммунальной собственности Одессы заразился коронавирусом.
  • В Одессу зайдет военно-морская группа НАТО. Средиземноморская военно-морская группа НАТО идет в северо-западную акваторию Черного моря. Группу возглавляет ракетный фрегат из Испании Álvaro de Bazán (F-101).

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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