Рыбачка Соня на Молдованке и депутат с коронавирусом: коротко о главных новостях 10 июня

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- В старом дворе на старушке Молдаванке «выросла» очень одесская скульптура. Это Рыбачка Соня из известной песни.
- В Одесской области начали ремонтировать дорогу, которую машины объезжали полями. В Саратском районе начались работы по текущему среднему ремонту автомобильной дороги на участке протяженностью 11 км.
- Александр Ахмеров, депутат Одесского областного совета и и. о. директора департамента коммунальной собственности Одессы заразился коронавирусом.
- В Одессу зайдет военно-морская группа НАТО. Средиземноморская военно-морская группа НАТО идет в северо-западную акваторию Черного моря. Группу возглавляет ракетный фрегат из Испании Álvaro de Bazán (F-101).